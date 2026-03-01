Breaking News: Mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad Dilaporkan Tewas dalam Serangan AS-Israel

JAKARTA - Mantan Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad, dilaporkan tewas dalam dalam serangan udara Israel-AS.

Hal ini sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Buruh Iran pada Minggu (1/3/2026), melansir Jerusalem Post.

Serangan tersebut menghantam kediaman Ahmadinejad di Narnak, timur laut Teheran. Serangan itu menewaskan presiden Iran periode 2005-2013 tersebut dan beberapa pengawal, klaim media tersebut.

Serangan di Narnak kemungkinan terjadi pada Sabtu malam, menurut laporan media internasional.

Sebelum menjadi presiden, Ahmadinejad menjabat sebagai gubernur Provinsi Ardabil dan Wali Kota Teheran.

Setelah dua periode menjabat, ia diangkat oleh pemimpin tertinggi saat itu, Ayatollah Ali Khamenei, ke Dewan Penentu Kebijakan.





(Erha Aprili Ramadhoni)

