Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Iran Hantam Tel Aviv Israel, Puluhan Bangunan Rusak

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |20:56 WIB
Serangan Iran Hantam Tel Aviv Israel, Puluhan Bangunan Rusak
Bangunan di Tel Aviv Israel hancur diserang Iran (EPA)
A
A
A

JAKARTA - Iran melancarkan serangan balasan ke Tel Aviv, Israel, Sabtu (28/2/2026) waktu setempat. Serangan itu mengakibatkan puluhan bangun rusak. 

Menurut laporan Haaretz, setidaknya 40 bangunan rusak dalam serangan Iran kemarin, mengutip Al Jazeera, Minggu (1/3/2026). Sementara lebih dari 200 warga telah dievakuasi dari rumah mereka ke tiga hotel di Tel Aviv.

Sementara sirene terus berbunyi di sebagian besar wilayah Tel Aviv dan sekitarnya, serta di Yerusalem dan Tepi Barat yang diduduki. Hal itu sebagaimana diumumkan Komando Pertahanan Dalam Negeri Israel.

Sirene juga berbunyi di kota Haifa dan teluknya, serta Acre dan sekitarnya.

Serangan Iran juga merusak hotel Crowne Plaza di Manama, Bahrain. Kementerian Dalam Negeri Bahrain menyatakan, Serangan itu mengakibatkan kerusakan material. “Tetapi tidak ada korban jiwa,” katanya, melansir Al Jazeera.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204417/iran-fLya_large.jpg
Iran Bentuk Dewan Kepemimpinan Usai Ali Khamenei Gugur dalam Serangan AS-Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204413/israel_serang_teheran_iran-KJ4i_large.jpg
Israel Klaim Jatuhkan 1.200 Bom di Iran dalam Satu Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204409/ali_khamenei-Mxzt_large.jpg
Kedubes Iran Kutuk Serangan AS-Israel: Ali Khamenei Gugur, Sekolah Jadi Sasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204329/pemimpin_tertinggi_iran_ayatollah_ali_khamenei-FbH5_large.jpg
Ali Khamenei Tewas, IRGC Bersumpah Balas Dendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204328/ali_khamenei-VsdI_large.jpg
Ali Khamenei Meninggal Diserang AS-Israel, Iran Berkabung 40 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/18/3204323/ali_khamenei-QLyu_large.jpg
Breaking News : Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei Tewas Akibat Serangan AS-Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement