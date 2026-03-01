Serangan Iran Hantam Tel Aviv Israel, Puluhan Bangunan Rusak

JAKARTA - Iran melancarkan serangan balasan ke Tel Aviv, Israel, Sabtu (28/2/2026) waktu setempat. Serangan itu mengakibatkan puluhan bangun rusak.

Menurut laporan Haaretz, setidaknya 40 bangunan rusak dalam serangan Iran kemarin, mengutip Al Jazeera, Minggu (1/3/2026). Sementara lebih dari 200 warga telah dievakuasi dari rumah mereka ke tiga hotel di Tel Aviv.

Sementara sirene terus berbunyi di sebagian besar wilayah Tel Aviv dan sekitarnya, serta di Yerusalem dan Tepi Barat yang diduduki. Hal itu sebagaimana diumumkan Komando Pertahanan Dalam Negeri Israel.

Sirene juga berbunyi di kota Haifa dan teluknya, serta Acre dan sekitarnya.

Serangan Iran juga merusak hotel Crowne Plaza di Manama, Bahrain. Kementerian Dalam Negeri Bahrain menyatakan, Serangan itu mengakibatkan kerusakan material. “Tetapi tidak ada korban jiwa,” katanya, melansir Al Jazeera.