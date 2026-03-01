Ali Khamenei Meninggal Diserang AS-Israel, Iran Berkabung 40 Hari

JAKARTA - Pemerintah Iran menyatakan 40 hari berkabung nasional menyusul kematian sang pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Ali Khamenei tewas akibat serangan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Selain itu, pemerintah juga mengumumkan tujuh hari libur nasional. Demikian dilaporkan kantor berita Fars, melansir Al Jazeera, Minggu (1/3/2026).

Fars melaporkan, Khamenei dibunuh di kantornya saat "melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya" pada Sabtu dini hari.

Sementara itu, Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menyampaikan duka cita mendalam atas kematian Ali Khamenei.

“Kita telah kehilangan seorang pemimpin besar dan kita berduka atas kepergiannya,” menurut pernyataan yang dimuat oleh kantor berita Fars.

“Kemartiran Khamenei di tangan teroris paling kejam dan algojo kemanusiaan adalah tanda legitimasi pemimpin besar ini dan penerimaan atas pengabdiannya yang tulus,” katanya.





(Erha Aprili Ramadhoni)

