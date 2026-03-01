Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

201 Warga Tewas dan 747 Terluka Akibat Serangan AS-Israel ke Iran

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |06:42 WIB
201 Warga Tewas dan 747 Terluka Akibat Serangan AS-Israel ke Iran
201 Warga Tewas dan 747 Terluka Akibat Serangan AS-Israel ke Iran
A
A
A

JAKARTA - Sekitar 200 warga tewas akibat serangan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran sejak Sabtu (28/2/2026) pagi waktu setempat. Sebanyak sekitar 700 warga lainnya terluka akibat serangan itu. 

Seorang juru bicara Masyarakat Bulan Sabit Merah Iran (IRCS) mengatakan kepada kantor berita Mehr, serangan AS dan Israel telah menghantam 24 provinsi di Iran, menewaskan sedikitnya 201 orang dan melukai 747 orang.

Melansir Al Jazeera, Minggu (1/3/2026), juru bicara tersebut mengatakan, lebih dari 220 tim Bulan Sabit Merah berada di lokasi yang menjadi sasaran. Operasi penyelamatan pun terus berlanjut.

Penerbangan Militer Terbesar

Di sisi lain, militer Israel mengatakan telah melakukan 'penerbangan militer terbesar' dalam sejarahnya
. Tentara Israel mengatakan sekitar 200 jet tempur telah menyerang sistem rudal dan pertahanan udara Iran di Iran barat dan tengah.

Mereka menggambarkan operasi tersebut sebagai "penerbangan militer terbesar dalam sejarah" angkatan udaranya. 

Halaman:
1 2
      
