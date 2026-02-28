Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Lancarkan Serangan Balasan Gelombang Pertama, Ledakan Guncang Israel dan Bahrain

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |16:44 WIB
Iran Lancarkan Serangan Balasan Gelombang Pertama, Ledakan Guncang Israel dan Bahrain
Serangan rudal Iran menghantam markas armada kelima AS di Manama, Bahrain. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA — Gelombang pertama serangan balasan Iran menghantam Israel dan sejumlah negara Arab pada Sabtu (28/2/2026), beberapa jam setelah rezim Zionis dan Amerika Serikat (AS) membombardir sejumlah kota di Iran. Sejumlah gambar di media sosial memperlihatkan asap mengepul dari lokasi di Israel, Bahrain, dan Kuwait akibat serangan drone serta rudal Iran.

Garda Revolusi Iran mengatakan telah bersumpah untuk membalas jika diserang, termasuk menyebut bahwa personel militer Amerika dan pangkalan yang tersebar di seluruh wilayah akan menjadi sasaran.

Diwartakan AP, ledakan mengguncang Israel saat negara itu berupaya mencegat rudal Iran yang datang. Belum ada kabar langsung mengenai kerusakan atau korban jiwa akibat serangan yang sedang berlangsung.

Beberapa rumah sakit di Israel meluncurkan protokol darurat, termasuk memindahkan pasien dan operasi ke fasilitas bawah tanah.

Bahrain menyatakan bahwa markas besar Armada ke-5 Angkatan Laut AS telah menjadi sasaran serangan rudal. Mereka tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai serangan tersebut, namun gambar di media sosial memperlihatkan asap mengepul dari sebuah lokasi di Manama.

 

Halaman:
1 2
      
