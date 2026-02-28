Advertisement
INTERNATIONAL

Trump Umumkan Operasi Tempur AS Dimulai, Ledakan Terdengar di 5 Kota Iran

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |14:57 WIB
Trump Umumkan Operasi Tempur AS Dimulai, Ledakan Terdengar di 5 Kota Iran
Asap terlihat di Teheran setelah serangan israel. (Foto: AP)
A
A
A

JAKARTA — Ledakan terdengar di berbagai kota di Iran menyusul serangan Israel di ibu kota Teheran pada Sabtu (28/2/2026) pagi. Kantor berita Fars melaporkan bahwa ledakan terjadi di kota Isfahan, Qom, Karaj, dan Kermanshah.

Fars juga melaporkan bahwa beberapa rudal menghantam Jalan Universitas dan kawasan Republik di ibu kota Iran, Teheran. Ledakan juga terdengar di dua lokasi lain di Teheran, dengan gambar-gambar yang beredar di media menunjukkan asap membubung di pusat kota.

Amerika Serikat (AS) terlibat dalam serangan terbaru Israel terhadap Iran. Melalui video di Truth Social, Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa AS memulai “operasi tempur besar-besaran di Iran.”

AS melancarkan serangan ke Iran dari pangkalan-pangkalannya di Timur Tengah serta dari salah satu kapal induk, menurut pejabat AS. Disebutkan bahwa operasi tersebut akan jauh lebih besar dibandingkan serangan AS pada Juni 2025, yang menargetkan fasilitas nuklir Iran.

Pejabat Iran mengatakan bahwa Teheran sedang mempersiapkan serangan balasan terhadap AS dan Israel.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
