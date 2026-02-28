Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Breaking News! Pesawat Kargo Muatan Uang Kertas Jatuh di Jalan Raya, 15 Orang Tewas

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |09:25 WIB
Breaking News! Pesawat Kargo Muatan Uang Kertas Jatuh di Jalan Raya, 15 Orang Tewas
Pesawat Kargo Muatan Uang Kertas Jatuh di Jalan Raya, 15 Orang Tewas/AP
BOLIVIA - Sebuah pesawat kargo yang membawa uang jatuh di jalan raya dekat Ibu kota Bolivia. Akibat peristiwa itu,15 orang tewas.

Pesawat tersebut juga menabrak kendaraan di kota El Alto, yang berdekatan dengan La Paz, sebelum akhirnya jatuh di sebuah ladang.

‘’Sekitar selusin kendaraan di jalan rusak dan uang kertas berserakan di tanah, kata seorang pejabat,’’melansir 9news, Sabtu (28/2/2026).

Gambar-gambar di media sosial menunjukkan orang-orang bergegas mengumpulkan uang kertas sementara polisi dengan perlengkapan anti huru hara mencoba membubarkan mereka di negara Amerika Selatan itu.

Sementara, Kepala Pemadam Kebakaran Pavel Tovar tidak mengklarifikasi apakah korban tewas berada di dalam pesawat atau di dalam mobil di jalan raya dekat bandara di La Paz. Namun dia memastikan sejumlah orang terluka dan tewas.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
