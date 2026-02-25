Momen Pesawat Kepresidenan Prabowo Dikawal F-16 di Langit Yordania

AMMAN – Langit Yordania pada Selasa malam, 24 Februari 2026, menjadi saksi momen penuh kehormatan dalam hubungan Indonesia dan Kerajaan Yordania Hasyimiah. Pesawat yang membawa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memasuki wilayah udara Yordania dan disambut pengawalan dua pesawat tempur F-16 milik Angkatan Udara Yordania.

Pengawalan udara tersebut bukan sekadar prosedur keamanan kenegaraan, melainkan simbol penghormatan tinggi dari Kerajaan Yordania Hasyimiah kepada Kepala Negara Indonesia. Dari sisi kanan dan kiri pesawat kepresidenan, F-16 Yordania terbang dalam formasi presisi, mengantar pesawat Presiden hingga mendekati pendaratan di Bandar Udara Militer Marka, Amman.

Suasana semakin hangat ketika salah satu pilot F-16 menyampaikan sapaan langsung dari udara. Melalui komunikasi radio dari dalam kokpit, pilot tersebut menyampaikan pesan kehormatan.

“Yang Mulia Bapak Presiden, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Lion One berbicara. Yang Mulia, atas nama Yang Mulia Raja Abdullah II dan rakyat Yordania, kami merasa terhormat menyambut Anda di wilayah udara Yordania. Merupakan suatu kehormatan besar untuk mengawal penerbangan Anda petang ini. Kami berharap Anda menikmati kunjungan Anda dan mendarat dengan selamat. Ramadan Mubarak, Pak,” ucap pilot tersebut.