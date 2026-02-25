Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kunjungan ke Yordania, Prabowo Dikawal Pesawat Tempur F-16 dan Disambut Putra Mahkota

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |06:04 WIB
Kunjungan ke Yordania, Prabowo Dikawal Pesawat Tempur F-16 dan Disambut Putra Mahkota
Kunjungan ke Yordania, Prabowo Dikawal Pesawat Tempur F-16 dan Disambut Putra Mahkota (Biro Pers Setpres)
JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto, tiba di Bandara Militer Marka, Amman, Kerajaan Yordania Hasyimiah, pada Selasa (24/2/2026), sekitar pukul 20.00 waktu setempat. Kunjungan kerja Prabowo in sebagai upaya mempererat hubungan bilateral kedua negara.

1. Kunjungan ke Yordania

Memasuki wilayah udara Yordania, Pesawat Kepresidenan Republik Indonesia mendapatkan pengawalan kehormatan dari pesawat tempur F-16 milik Angkatan Udara Kerajaan Yordania Hasyimiah. Pengawalan udara tersebut menjadi simbol penghormatan tinggi dari pemerintah Yordania kepada Presiden Prabowo dan bangsa Indonesia.

Setibanya di Bandara Militer Marka, Presiden Prabowo disambut hangat Putra Mahkota Kerajaan Yordania Hasyimiah, Prince Al Hussein bin Abdullah II. Penyambutan tersebut mencerminkan eratnya hubungan persahabatan antara Indonesia dan Yordania yang telah terjalin kuat selama ini.

Selain Putra Mahkota, Presiden Prabowo disambut sejumlah pejabat tinggi dari kedua negara. Dari pihak Indonesia, tampak Duta Besar RI untuk Kerajaan Yordania Hasyimiah Ade Padmo Sarwono dan Atase Pertahanan RI untuk Kerajaan Yordania Hasyimiah Kolonel Laut (P) Dafris D Syahruddin.

Sementara itu, jajaran pejabat Kerajaan Yordania Hasyimiah juga menyambut Presiden Prabowo dengan penuh kehormatan. Prosesi penyambutan turut diwarnai kehadiran pasukan jajar kehormatan yang berdiri rapi, menambah khidmat suasana kedatangan Kepala Negara di Amman.

 

