Mensesneg Pastikan Tak Ada Reshuffle Kabinet Jelang Lebaran

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada reshuffle atau pergantian kursi Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat.

Hal ini ditegaskan Prasetyo saat ditanya soal kemungkinan adanya reshuffle menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.

“Reshuffle lagi, enggak ada reshuffle,” ujar Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Prasetyo pun menegaskan kembali tidak ada reshuffle dalam waktu dekat. Menurutnya, pemerintah saat ini sedang fokus bekerja untuk masyarakat agar pelaksanaan ibadah selama bulan Ramadan dapat berjalan lancar dan aman.

“Enggak ada (reshuffle). Kita menjelang bulan suci Ramadan, menjelang Lebaran. Sebagaimana yang tadi baru saja diumumkan, ini kan bagaimana pemerintah bekerja keras supaya seluruh masyarakat dapat menjalani Bulan Suci Ramadan dan Lebaran nanti dengan sebaik-baiknya,” tegas Prasetyo.