Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Paspampres: Pelaku Penganiayaan Driver Ojol Perwira Denma Mabes TNI!  

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |09:13 WIB
Paspampres: Pelaku Penganiayaan Driver Ojol Perwira Denma Mabes TNI!  
Ilustrasi Pasukan TNI/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) membantah bahwa ada anggota yang terlibat ataupun menjadi pelaku dalam penganiayaan pengemudi ojek online (ojol) di wilayah Kembangan, Jakarta Barat.

Asisten Intelijen Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Asintel Danpaspampres) Kolonel (Inf) Mulyo Junaidi menjelaskan Paspampres telah menyelidiki informasi mengenai penganiayaan yang viral di media sosial tersebut, dan menegaskan prajurit TNI yang diduga pelaku itu bukan anggota Paspampres.

"Tadi saya sudah cek, rupanya yang bersangkutan bukan anggota Paspampres," kata Asintel Paspampres kepada awak media, Selasa (10/2/2026).

Oleh karena itu, Asintel Danpaspampres pun menyerahkan kasus tersebut sepenuhnya kepada Mabes TNI, terutama terkait proses hukum yang akan dijalani oleh prajurit tersebut.

"Sudah kami klarifikasi, Kapten Cpm A (yang diduga pelaku), anggota Denma Mabes (TNI)," kata Mulyo.

Sebelumnya, ramai soal anggota TNI pukuli pengemudi ojol bernama Hasan saat mengantar penumpang di Jalan Haji Lebar, Kembangan, Jakarta Barat. Peristiwa itu terjadi pada 4 Februari 2026. Saat ini kasusnya masih ditangani oleh Polsek Kembangan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/340/3200702/viral-Byjd_large.jpg
Polisi Tangkap Wali Murid Penganiaya Guru di Sampang, Sita Sebilah Celurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/338/3200532/penganiayaan-KLE1_large.jpg
Pria di Jakbar Dianiaya Usai Tegur Tetangga Main Drum, Polisi Selidiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/338/3199580/habib_bahar-jors_large.jpg
Polisi Tunggu Kehadiran Habib Bahar untuk Diperiksa di Kasus Penganiayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/338/3199500/habib_bahar-6B3V_large.jpg
Habib Bahar Diperiksa Polisi Terkait Penganiayaan Anggota Banser Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/338/3199368/habib_bahar-FtDI_large.jpg
Polisi Ungkap Peran Bahar bin Smith dalam Kasus Dugaan Penganiayaan Anggota Banser
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199240/nenek_saudah-AFYs_large.jpg
DPR Minta Usut Tuntas Penganiayaan Nenek Saudah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement