Jalan Berlubang karena Hujan Ditambal Sementara, Rano Karno: Perbaikan Permanen Tunggu Musim Kemarau

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penambalan sementara terhadap jalan berlubang di Ibu Kota. Upaya ini dilakukan agar tidak membahayakan pengendara yang melintas.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan penambalan sementara ini dilakukan lantaran curah hujan di Jakarta masih terbilang tinggi. Menurutnya, pengerjaan permanen tidak akan maksimal jika dilakukan saat musim hujan.

"Yang sekarang ini memang pengaspalannya sementara. Karakter aspal yang kita punya, atau semua aspal di Indonesia ini, kalau kena air tidak ada yang merekat kuat. Tidak ada. Maka ini sementara," kata Rano saat ditemui di Jakarta Selatan, Senin (9/2/2026).

Ia menambahkan, perbaikan permanen akan dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI melalui Dinas Bina Marga saat musim kemarau, agar jalan yang sudah diperbaiki tidak rusak kembali karena air hujan.