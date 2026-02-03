Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cegah Banjir, Jalan Raya Daan Mogot Bakal Dipasang 3 Pompa Stasioner

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |11:30 WIB
Cegah Banjir, Jalan Raya Daan Mogot Bakal Dipasang 3 Pompa Stasioner
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melakukan pembangunan sistem polder dan pompa di kawasan Jalan Raya Daan Mogot, Jakarta Barat. Pembangunan ini dilakukan untuk mengatasi genangan yang kerap terjadi di ruas jalan tersebut.

Pramono tak menampik genangan kerap terjadi di ruas Jalan Raya Daan Mogot, meskipun curah hujan dalam intensitas rendah. Hal itu disebabkan ruas jalan yang lebih rendah dibandingkan permukaan Kali Mookervart. 

"Maka untuk itu dilakukan penanganan jangka pendek adalah kami memasang pompa stasioner tiga di sini sekaligus. Yaitu KM 13, KM13A dan KM 13B," jelas Pramono kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).

Pramono menambahkan, tiga pompa stasioner itu bisa menyedot air hingga 7.000 liter per detik. Kekuatan penyedotan hingga tujuh kali lipat ini diharapkan mampu mengatasi genangan yang kerap terjadi.

"Kalau dulu di tempat ini hanya ada kurang lebih 1.000 liter per detik, dan itu pun mobile. Sekarang dengan pompa yang stasioner yang tetap akan ada di sini, kapasitasnya menjadi tujuh kali, kurang lebih 7.000 liter per detik," jelasnya.

 

