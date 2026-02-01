BPBD Pastikan Seluruh Titik Banjir di Jakarta Surut

JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyampaikan titik banjir di seluruh wilayah Jakarta pagi ini, Minggu (1/2/2026) surut. Banjir sebelumnya merendam sejumlah rukun tetangga (RT) karena hujan dengan intensitas tinggi.

"BPBD mencatat hingga Minggu (1/2) pukul 08.00 WIB, seluruh genangan di wilayah DKI Jakarta sudah surut," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M Yohan, Minggu.

Tidak adanya genangan, kata Yohan, berkat kerja sama OPD terkait serta dukungan pompa mobile dalam menyedot genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik.

"Peran dari unsur masyarakat juga dilibatkan dalam upaya ini seperti pihak RT/RW, FKDM, dan tokoh masyarakat lainnya," sambungnya.

BPBD tetap mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan.

Sebelumnya, BPBD mencatat lima RT di Jakarta Utara masih terdampak banjir pada Sabtu 31 Januari 2026 pukul 18.00 WIB. Empat RT berada di Kelurahan Marunda dan satu RT di Kapuk Muara.

"Ketinggian: 25 s.d. 45 cm. Penyebab: Curah hujan tinggi, luapan Kali Angke, dan luapan Kali Nagrak," kata Yohan.

(Arief Setyadi )