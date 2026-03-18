China Umumkan Akan Kirim Bantuan untuk Iran dan Negara-Negara Timur Tengah

BEIJING – China menyatakan pada Selasa (17/3/2026) bahwa mereka akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara Timur Tengah, termasuk Iran dan Lebanon, yang menjadi sasaran serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel dalam konflik yang kini memasuki minggu ketiga.

Beijing, sebagai mitra dekat Iran, telah mendesak Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan serangan terhadap negara tersebut, sekaligus mengkritik serangan Teheran terhadap negara-negara Teluk yang menampung pangkalan militer AS.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan perang tersebut telah menyebabkan “bencana kemanusiaan yang serius” di Iran dan negara-negara Timur Tengah lainnya.

“China telah memutuskan untuk memberikan bantuan kemanusiaan darurat kepada Iran, Yordania, Lebanon, dan Irak. Diharapkan ini akan membantu meringankan penderitaan kemanusiaan yang dihadapi penduduk setempat,” kata Lin dalam konferensi pers, tanpa memberikan detail lebih lanjut, sebagaimana dilansir AFP.

“China akan terus melakukan segala upaya untuk mempromosikan perdamaian dan menghentikan perang, serta mencegah penyebaran lebih lanjut dari krisis kemanusiaan,” tambahnya.