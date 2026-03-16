Kedatangan Kapal Penelitian Yuan Wang 5, Ungkap Dinamika Kerja Sama Sri Lanka dan China

JAKARTA - Pada Agustus 2022, ketika Sri Lanka berjuang melewati krisis ekonomi terburuknya sejak kemerdekaan, sebuah kapal penelitian China, Yuan Wang 5, berlabuh di Pelabuhan Hambantota. Kunjungan tersebut memicu protes resmi dari India dan keterlibatan diplomatik langsung yang tidak biasa dari Washington. Kolombo awalnya menunda berlabuhnya tersebut di bawah tekanan eksternal, namun kemudian memberikan izin. Episode tersebut tidak berakhir dengan konfrontasi militer atau bentuk negosiasi ulang perjanjian apa pun, namun, hal itu akhirnya mengungkapkan betapa sempitnya ruang gerak Sri Lanka. Kesulitan ekonomi dan kewajiban yang terakumulasi dengan Beijing kini mulai bersinggungan dengan pengambilan keputusan strategis.

China secara konsisten membingkai hubungannya dengan Sri Lanka sebagai kerja sama pembangunan di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI). Sejak 2009, pinjaman dan kontrak konstruksi China telah membiayai jalan raya, pelabuhan, pembangkit listrik, dan infrastruktur perkotaan. Menurut data yang dikumpulkan oleh penelitian AidData, Sri Lanka termasuk di antara penerima pembiayaan infrastruktur China per kapita terbesar selama tahun 2010-an. Sebagian besar pinjaman ini diberikan dengan persyaratan komersial atau semi-komersial, bukan dengan suku bunga pengembangan konsesional.

Dilansir Ceylon Wire News, Senin (16/3/2026), Pelabuhan Hambantota menjadi simbol paling nyata dari keterlibatan ini. Dibangun dengan pinjaman China yang melebihi USD 1 miliar, pelabuhan ini kesulitan menghasilkan pendapatan yang cukup. Pada 2017, Sri Lanka setuju untuk menyewakan saham mayoritas dan kendali operasional kepada China Merchants Port Holdings selama 99 tahun dengan imbalan USD 1,12 miliar, dana yang digunakan untuk memperkuat cadangan devisa daripada melunasi pinjaman proyek awal. Meskipun Beijing menolak label "diplomasi jebakan utang," hasil strategisnya jelas. Sebuah perusahaan milik negara China memperoleh kendali operasional jangka panjang atas pelabuhan yang terletak di sepanjang salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.

Transfer ini tidak mendirikan pangkalan angkatan laut China; namun, hal itu menciptakan kehadiran China yang berkelanjutan di infrastruktur maritim selatan Sri Lanka. Kehadiran itu penting di wilayah di mana keakraban logistik dan akses pelabuhan memiliki nilai strategis kumulatif.