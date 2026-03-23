Giliran Hizbullah Bombardir Israel, Satu Orang Tewas Dihantam Roket

JAKARTA - Hizbullah membombardir wilayah Israel Utara dan menyebabkan satu orang tewas, pada Minggu (22/3/2026).

Kematian warga Israel tersebut adalah yang pertama akibat tembakan dari Lebanon sejak Amerika Serikat dan Israel memulai perang mereka terhadap Iran.

Melansir Al jazeera, Hizbullah mengklaim serangan tersebut menargetkan tentara musuh Israel dengan rentetan roket di komunitas Misgav Am di Israel Utara.

Unit tanggap darurat ZAKA 360 Israel mengatakan, seorang pria dinyatakan meninggal setelah kendaraannya terkena serangan roket yang ditembakkan dari Lebanon.

“Kami tiba di lokasi kejadian dan melihat dua kendaraan terbakar. Selama operasi pemadaman oleh petugas pemadam kebakaran, kami mengidentifikasi seorang pria di kursi pengemudi,” kata paramedis dari layanan medis darurat Magen David Adom Israel.