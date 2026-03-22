Iran Bombardir Kota Dekat Situs Nuklir Utama Israel, 100 Orang Terluka

JAKARTA - Iran melancarkan serangan rudal menargetkan fasilitas nuklir utama Israel di Kota Dimona selatan dan Arad, Sabtu (21/3/2026). Tim penyelamat Israel mengatakan lebih dari 100 orang terluka dalam serangan rudal Iran tersebut.

1. Serang Situs Nuklir Israel

Televisi pemerintah Iran menggambarkan serangan hari Sabtu sebagai "tanggapan" terhadap apa yang mereka sebut sebagai serangan terhadap kompleks pengayaan nuklir Natanz Iran sebelumnya pada hari itu. Serangan ini menandai fase baru yang mencolok dari penargetan balas dendam dalam konflik, yang sekarang memasuki minggu keempatnya.

Melansir Al Jazeera, Minggu (22/3/2026), setidaknya 88 orang terluka di Arad, termasuk 10 orang dalam kondisi serius, menurut layanan darurat Israel, dengan kerusakan luas dilaporkan di pusat kota.

Sebanyak 39 orang lainnya terluka di Dimona, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang menurut paramedis berada dalam kondisi kritis, dengan beberapa luka akibat pecahan peluru, setelah beberapa bangunan tempat tinggal hancur.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam pidatonya mengenai serangan tersebut, menyebutnya sebagai malam yang "sulit" bagi Israel. Ia berjanji untuk terus menyerang Iran. Serangan AS-Israel sejak 28 Februari telah menewaskan lebih dari 1.500 orang, termasuk lebih dari 200 anak-anak, menurut media pemerintah Iran.

Seorang juru bicara militer Israel mengatakan sistem pertahanan udara Israel diaktifkan selama serangan tersebut, tetapi gagal mencegat beberapa rudal, meskipun rudal tersebut bukan "rudal khusus atau asing".

"Di Dimona dan Arad, rudal pencegat diluncurkan tetapi gagal mengenai sasaran, mengakibatkan dua serangan langsung oleh rudal balistik dengan hulu ledak seberat ratusan kilogram," kata petugas pemadam kebakaran.

Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengatakan pihaknya tidak menerima indikasi kerusakan pada Pusat Penelitian Nuklir Shimon Peres Negev di Dimona itu sendiri, dan tidak ada tingkat radiasi abnormal yang terdeteksi di daerah tersebut.

Badan pengawas nuklir mengatakan pihaknya memantau situasi dengan cermat, dengan Direktur Jenderal Rafael Grossi mendesak agar “pengekangan militer maksimal harus diperhatikan, khususnya di sekitar fasilitas nuklir”.

Berdasarkan laporan Al Jazeera dari di Tepi Barat yang diduduki, tiga lokasi dampak terpisah telah diidentifikasi di Dimona, dengan satu bangunan tiga lantai runtuh sepenuhnya dan beberapa kebakaran terjadi.

Rekaman saksi mata yang diverifikasi oleh Al Jazeera, yang dilarang beroperasi di dalam Israel, menunjukkan sebuah rudal menghantam kota, diikuti oleh ledakan besar.