Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Panas! Iran Ancam Kembali Tutup Selat Hormuz jika Blokade AS Berlanjut

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 18 April 2026 |11:06 WIB
Iran Ancam Kembali Tutup Selat Hormuz jika Blokade AS Berlanjut
Iran Ancam Kembali Tutup Selat Hormuz jika Blokade AS Berlanjut/ist
A
A
A

JAKARTA - Iran akan kembali menutup Selat Hormuz jika Amerika Serikat terus memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Sebelumnya, Teheran telah membuka Selat Hormuz.

“Dengan berlanjutnya blokade, Selat Hormuz tidak akan tetap terbuka,” tulis Ketua Parlemen dan negosiator utama Mohammad Bagher Ghalibaf di X, dilansir melansir The Times of Israel, Sabtu (18/4/2026).

Ghalibah menambahkan, bahwa jalur melalui perairan tersebut akan bergantung pada otorisasi dari Iran. Dia mengatakan, Trump membuat tujuh klaim berbeda tentang perang dalam waktu satu jam, yang semuanya salah.

“AS “tidak memenangkan perang dengan kebohongan-kebohongan ini, dan mereka tentu tidak akan mendapatkan apa pun dalam negosiasi,” kata Ghalibaf.

Ghalibah mengutip pernyataan dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran yang membantah setiap klaim Trump secara lebih rinci.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement