HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara Nus Kei Tewas Ditikam OTK di Bandara

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |16:27 WIB
Kasus penusukan (foto: Okezone)
JAKARTA - Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei tewas diduga ditikam oleh Orang Tak Dikenal (OTK) di Bandara, pada Minggu (19/4/2026). 

Peristiwa terjadi sekitar pukul 11.25 WIT di area pintu keluar Bandara Karel Sadsuitubun Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Saat itu korban baru tiba dengan pesawat  dari Jakarta. 

“Tiba-tiba korban ditikam oleh orang tidak dikenal menggunakan sebilah pisau.  Terduga Pelaku  langsung melarikan diri usai kejadian,” kata Kabid Humas Polda Maluku, Rositah Umasugi saat dikonfirmasi, Jakarta, Minggu (19/4/2026). 

Korban sempat dibawa keluarga ke RS Karel Sadsuitubun pada pukul 12.00 WIT. Namun tim medis menyatakan korban meninggal dunia karena luka yang dialami.

“Untuk motif, sementara masih dilakukan pendalaman oleh penyidik,” pungkasnya.

(Awaludin)

