Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dua Penusuk Nus Kei Resmi Jadi Tersangka, Begini Penampakannya saat Diborgol

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |19:04 WIB
Dua penusuk Nus Kei saat diborgol (foto: dok ist)
A
A
A

MALUKU - Polisi menetapkan dua orang bernama Hendrikus Rahayaan (28) dan Finansius Ulukyanan (36) sebagai tersangka usai menikam Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei hingga tewas. Keduanya langsung ditahan.

Berdasarkan foto yang diterima Okezone, terlihat keduanya menggunakan borgol sebelum dijebloskan ke rumah tahanan (Rutan) Polda Maluku. Keduanya pun terlihat dikawal petugas kepolisian.

Sebelumnya, penetapan dua tersangka tersebut dilakukan setelah pihak kepolisian menggelar perkara terkait kasus tersebut.

“Sudah ditetapkan tersangka,” kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi saat dihubungi wartawan, Selasa (21/4/2026).

Ia menyebutkan, kedua pelaku saat ini sudah dilakukan penahanan di rumah tahanan (Rutan) Polda Maluku.

“Ditahan di Rutan Polda Maluku tadi malam,” ujarnya.

Ia menambahkan, kedua tersangka dijerat Pasal 459 juncto Pasal 20 huruf c atau Pasal 458 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c atau Pasal 262 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Penusukan Nus Kei Tewas Nus Kei
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement