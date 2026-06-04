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Warga Papua Sebut Tidak Ada Pengungsi saat Pembangunan PSN

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |18:05 WIB
Warga Papua Sebut Tidak Ada Pengungsi saat Pembangunan PSN
Warga Papua Sebut Tidak Ada Pengungsi saat Pembangunan PSN
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PAPUA -  Warga Papua menegaskan tidak pernah terjadi pengungsian saat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate di Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Bahkan masyarakat meminta PSN tetap dilanjutkan.

Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) di Wanam Kleopas Mause menegaskan, masyarakat sejak awal menerima kehadiran PSN karena dinilai membawa perubahan, meski belum sepenuhnya merata.

“Sekarang masyarakat sudah mulai terlibat kerja. Memang belum 100 persen, tapi sudah ada perubahan,” ujarnya Kamis (4/6/2026).

Kleopas yang sehari-hari bekerja sebagai guru juga menyoroti kebutuhan mendesak masyarakat terhadap infrastruktur dasar.

“Masyarakat masih jalan kaki bawa hasil ke perusahaan. Harapannya ada jalan yang layak sampai kampung, supaya hidup bisa lebih baik,” ujarnya.

Warga Wanam lainnya, Inosensio Sigipse, berharap pembangunan di Papua dapat mempermudah akses dan meningkatkan perekonomian warga.

"Kalau ada pembangunan, mungkin bisa bangun perumahan dan jalan. Supaya kita jual hasil tani lebih gampang," ujar Inosensio.

Papa Ino -- panggilan akrabnya -- menggambarkan kondisi ekonomi warga yang masih sulit, dengan hasil pertanian yang tidak selalu terserap pasar.

Menurutnya, kehadiran proyek diharapkan membuka peluang kerja bagi masyarakat. "Kalau ada pekerjaan di sana, kita yang nganggur bisa kerja juga," tandasnya.

Sementara itu, Laurentius Gali Blagaise alias Papa Lau, tokoh dusun setempat, menilai pembangunan memberikan dampak positif, meski di awal sempat menimbulkan kekhawatiran.

“Kalau saya lihat perubahan ini sudah bagus sekali. Masyarakat lokal juga sudah ada yang ikut kerja,” ungkap Papa Lau.

 

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Topik Artikel :
Film Pesta Babi PSN papua
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