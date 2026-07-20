Heboh! Wanita Ini Dituduh Jadi Dukun Santet, Warga Gelar Ritual Sumpah Pocong

SUMENEP – Seorang wanita di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur melakukan prosesi sumpah pocong untuk menyelesaikan dugaan kasus santet antarwarga. Ritual tersebut digelar karena persoalan tidak menemukan titik temu meski telah beberapa kali dimediasi oleh pemerintah desa.

Prosesi berlangsung di Masjid Miftahul Ulum, Dusun Sarpereng Utara, Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng. Video pelaksanaan sumpah pocong kemudian beredar luas di media sosial dan menjadi perbincangan warganet.

Ketua RT 1 Desa Lenteng Timur, Fauzi mengatakan, pihaknya telah berupaya mencegah pelaksanaan sumpah pocong melalui mediasi, baik di tingkat keluarga maupun pemerintah desa. Namun, kedua belah pihak tetap bersikeras melaksanakan ritual tersebut.

"Sumpah pocong itu memang termasuk warga saya. Namanya Riyanti, itu jadi tertuduh dari adanya santet dan juga ada yang menuduh dari keluarga lingkungan saya juga di sini namanya Pak Ruddin yang mana menantunya itu meninggal namanya Rawakid," kata Fauzi dikutip, Senin (20/7/2026).

Dia menjelaskan, bahwa persoalan serupa pernah terjadi pada 2022 dan saat itu berhasil diselesaikan melalui mediasi.

“Sementara isu dugaan santet terhadap keluarga yang dituduh telah beredar selama beberapa tahun, tetapi tidak pernah disertai pembuktian secara hukum,”tandasnya.

Kronologi kejadian tersebut berawal saat Nuruddin (65) menuduh Riyanti (61) memiliki ilmu santet. Tuduhan tersebut muncul setelah menantu Nuruddin meninggal dunia. Namun hingga prosesi sumpah pocong dilaksanakan, tuduhan tersebut belum pernah dibuktikan secara hukum.