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Aksi Petugas Dishub Jaktim Bantu Pengendara Diduga Korban Begal, Diancam hingga Dibuntuti

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |22:30 WIB
Aksi Petugas Dishub Jaktim Bantu Pengendara Diduga Korban Begal, Diancam hingga Dibuntuti
Ilustrasi kriminalitas (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Sebuah video yang memperlihatkan dugaan aksi begal berkedok debt collector di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur, beredar di media sosial.

Dalam unggahan yang dikutip dari akun Instagram @warungjurnalis, Kamis (2/7/2026), seorang petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta Timur mengaku mengalami intimidasi setelah mencoba membantu seorang pengguna jalan yang diduga menjadi korban aksi tersebut.

Menurut keterangan dalam unggahan itu, peristiwa terjadi pada Kamis sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Raya Bekasi, tepatnya di depan IGI, Cakung, Jakarta Timur.

Petugas tersebut mengaku sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja bersama rekannya ketika melihat seorang pengguna jalan dipepet dan ditendang dua orang yang diduga pelaku begal dengan modus debt collector.

"Saat saya sedang berangkat kerja berboncengan, di Jl Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur, pada Kamis (2/7) siang sekitar pukul 13:30 WIB, tepatnya depan IGI kami mencoba membantu masyarakat pengguna jalan yang dipepet dan ditendang oleh 2 orang yang diduga begal bermodus matel," demikian keterangan dalam unggahan tersebut.

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