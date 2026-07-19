Viral! 2 Wanita Ribut di KRL Dipicu Isu Perselingkuhan, Diturunkan Petugas di Stasiun Bekasi Timur

JAKARTA - Video keributan terjadi di dalam rangkaian Commuter Line Cikarang-Kampung Bandan viral di media sosial. Dalam rekaman yang beredar, tampak seorang wanita terlibat adu mulut dengan wanita lain yang dituding sebagai perebut laki orang (pelakor).

Dalam tayangan terlihat wanita tersebut terlihat melontarkan makian sambil berusaha mendekati perempuan yang dituduhnya menjadi orang ketiga dalam rumah tangganya. Seorang pria yang diduga suaminya tampak berupaya melerai pertikaian tersebut.

Sementara, sejumlah penumpang dan petugas keamanan juga terlihat turun tangan untuk menghentikan keributan.

KAI Commuter membenarkan adanya insiden kegaduhan di dalam perjalanan Commuter Line Cikarang No. 5179B relasi Cikarang-Kampung Bandan pada Kamis (16/7/2026) sekitar pukul 20.25 WIB.

Public Relations Manager KAI Commuter Leza Arlan mengatakan petugas pengamanan segera menangani kejadian tersebut dan menurunkan pihak yang terlibat di Stasiun Bekasi Timur.

"Usai dimintai keterangan oleh petugas di pos pengaman stasiun, bahwa kegaduhan dipicu oleh permasalahan keluarga (suami-istri)," jelas Leza dalam keterangannya, Minggu (19/7/2026).

Menurut Leza, peristiwa itu sempat menimbulkan kegaduhan di dalam kereta sehingga mengganggu kenyamanan pengguna lainnya.