Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! 2 Wanita Ribut di KRL Dipicu Isu Perselingkuhan, Diturunkan Petugas di Stasiun Bekasi Timur

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 19 Juli 2026 |10:34 WIB
Viral! 2 Wanita Ribut di KRL Dipicu Isu Perselingkuhan, Diturunkan Petugas di Stasiun Bekasi Timur
Ilustrasi wanita berkelahi
A
A
A

JAKARTA - Video keributan terjadi di dalam rangkaian Commuter Line Cikarang-Kampung Bandan viral di media sosial. Dalam rekaman yang beredar, tampak seorang wanita terlibat adu mulut dengan wanita lain yang dituding sebagai perebut laki orang (pelakor).

Dalam tayangan terlihat wanita tersebut terlihat melontarkan makian sambil berusaha mendekati perempuan yang dituduhnya menjadi orang ketiga dalam rumah tangganya. Seorang pria yang diduga suaminya tampak berupaya melerai pertikaian tersebut.

Sementara, sejumlah penumpang dan petugas keamanan juga terlihat turun tangan untuk menghentikan keributan.

KAI Commuter membenarkan adanya insiden kegaduhan di dalam perjalanan Commuter Line Cikarang No. 5179B relasi Cikarang-Kampung Bandan pada Kamis (16/7/2026) sekitar pukul 20.25 WIB.

Public Relations Manager KAI Commuter Leza Arlan mengatakan petugas pengamanan segera menangani kejadian tersebut dan menurunkan pihak yang terlibat di Stasiun Bekasi Timur.

"Usai dimintai keterangan oleh petugas di pos pengaman stasiun, bahwa kegaduhan dipicu oleh permasalahan keluarga (suami-istri)," jelas Leza dalam keterangannya, Minggu (19/7/2026).

Menurut Leza, peristiwa itu sempat menimbulkan kegaduhan di dalam kereta sehingga mengganggu kenyamanan pengguna lainnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perselingkuhan KRL viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/338/3228458/viral-FPWo_large.jpg
Bang Jago yang Pukuli Pemotor di Jagakarsa Ditetapkan Tersangka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/338/3228404/viral-NAYC_large.jpg
Bang Jago Pengendara Ninja yang Pukul Pemotor di Jagakarsa Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/338/3227994/viral-AVe1_large.jpg
Senggolan di Jalan, Pemotor Ninja Diduga Pukul Pengendara Bawa Anak di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/338/3227910/viral-zhBo_large.jpg
Aksi Petugas Dishub Jaktim Bantu Pengendara Diduga Korban Begal, Diancam hingga Dibuntuti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/337/3227848/mobil_ri_21-Qk0B_large.jpg
Viral Patwal RI 21 Diduga Pepet Pengemudi di Kawasan Senayan, Polda Metro: Kami Dalami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/338/3227696/viral-2Y13_large.jpg
Salah Baca Maps, Pemotor Nyasar Masuk Tol Cikampek
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement