Salah Baca Maps, Pemotor Nyasar Masuk Tol Cikampek

JAKARTA - Aksi seorang pemotor wanita bernama Kokom Komalasari viral setelah dirinya terekam tengah berkendara di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Ia mengaku aksinya itu akibat salah membaca aplikasi penunjuk jalan atau Google Maps.

Dari video yang beredar di media sosial, terlihat Kokom melaju di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Dari arah yang sama, kendaraan mobil lainnya melaju dengan kecepatan tinggi.

Sementara Kainduk PJR Cikampek Kompol Sandy Titah Nugraha, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.30 WIB. Ia menyebutkan, Kokom masuk dari Gerbang Tol (GT) Karawang Barat.

“Menurut keterangan, pengemudi ingin ke kawasan KIIC lanjut mengikuti Google Maps diarahkan masuk tol,” kata Sandy, Rabu (1/7/2026).

Sandy menuturkan, petugas kemudian memberhentikan Kokom. Ia pun diarahkan untuk keluar dari jalan tol. “Lanjut jalan dikeluarkan ke GT Karawang Timur,” ujar dia.

(Arief Setyadi )

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