Prabowo Kirim 50 Ribu Paket Sembako untuk Korban Gempa NTT

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberangkatkan Bantuan Presiden (Banpres) berupa 50.000 paket sembako, untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu 15 Agustus 2026.

Pengiriman bantuan tersebut menjadi bagian dari langkah cepat pemerintah dalam menangani dampak gempa dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi.

“Telah diberangkatkan ke Maumere berupa 50.000 paket sembako dari Banpres untuk masyarakat terdampak,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya.

Selain mengirimkan bantuan logistik, Prabowo juga menugaskan sejumlah pejabat pemerintah pusat untuk turun langsung ke Labuan Bajo dan Maumere.

Pejabat yang ditugaskan antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Kepala Basarnas.

Pemerintah juga mengerahkan Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Sosial, serta tim dari PLN, Pertamina, Telkom, dan Bulog.

“Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh jajaran untuk bergerak cepat melakukan penanganan dan memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan,” ujar Teddy.