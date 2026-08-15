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Layanan 3 Operator Seluler Terdampak Gempa M7,7 di NTT, Komdigi Pantau Pemulihan 200 BTS

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |23:31 WIB
Layanan 3 Operator Seluler Terdampak Gempa M7,7 di NTT, Komdigi Pantau Pemulihan 200 BTS
Kerusakan akibat gempa di NTT (Foto: Kansar Maumere)
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JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memantau dan mengoordinasikan pemulihan jaringan telekomunikasi bersama operator seluler setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Berdasarkan pemantauan melalui dashboard operator hingga pukul 07.00 WIB, sebanyak 200 base transceiver station (BTS) milik tiga operator seluler mengalami gangguan. BTS yang terdampak tersebar di 10 kabupaten dan kota di NTT.

“Sebanyak 16.35% BTS di wilayah yang teridentifikasi terdampak mengalami gangguan. Komdigi terus memantau kondisi jaringan dan berkoordinasi langsung dengan operator seluler untuk memastikan gangguan dapat segera ditangani. Keselamatan petugas dan akses publik terhadap akses telekomunikasi menjadi pertimbangan utama dalam proses pemeriksaan dan pemulihan di lapangan,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto di Jakarta, Sabtu (15/8/2026).

Dari hasil pemantauan sementara, tiga operator seluler, yaitu Telkomsel, XLsmart, dan Indosat, terkonfirmasi mengalami dampak pada jaringan di sejumlah wilayah.

Pada jaringan Telkomsel, sejumlah BTS mengalami gangguan akibat terganggunya pasokan listrik di wilayah terdampak. XLsmart juga melaporkan gangguan layanan, terutama di area yang berdekatan dengan pusat gempa. Sementara itu, Indosat masih melakukan pemantauan intensif melalui tim teknis.

Selain gangguan pasokan listrik, koordinasi dengan operator telekomunikasi menunjukkan adanya gangguan pada jaringan transmisi sebagai dampak gempa bumi.

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Topik Artikel :
Gempa NTT Komdigi gempa
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