TNI Terjunkan Pesawat Hercules dan KRI Bantu Warga Terdampak Gempa NTT

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) langsung mengerahkan personel ke wilayah terdampak bencana gempa bumi M7,7 di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). TNI juga menyiapkan kekuatan dan sarana pendukung untuk mempercepat distribusi serta mobilisasi personel dan logistik, yaitu dengan menyiapkan pesawat Hercules dan KRI. Penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan situasi di lapangan.

“TNI mengerahkan Hercules dan KRI untuk membantu penanganan bencana serta mendukung kebutuhan masyarakat terdampak,” kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas, Sabtu (15/8/2026).

Saat ini, prajurit yang dikerahkan untuk mengevakuasi dan menangani masyarakat terdampak berasal dari Kodim 1603/Sikka, Kodim 1612/Manggarai, Kodim 1602/Ende, dan Yonif Teritorial Pembangunan (Yon TP) 834/Wakanga Mere.

Nas menyatakan TNI terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Polri, BNPB, BPBD, Basarnas, dan instansi terkait lainnya agar penanganan bencana berjalan cepat dan terpadu.

Adapun menurut data BNPB, hingga Sabtu pukul 12.30 WIB, jumlah warga meninggal dunia akibat gempa tercatat sebanyak 14 orang. Sementara itu, 2 orang luka berat dan 11 orang luka ringan. BNPB juga mencatat kerusakan bangunan di sejumlah wilayah.