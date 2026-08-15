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Viral Kapal Pesiar Berlogo Kemhan Ternyata Milik Haji Isam, Begini Penjelasan Pemerintah

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |13:24 WIB
Viral Kapal Pesiar Berlogo Kemhan Ternyata Milik Haji Isam, Begini Penjelasan Pemerintah
Viral Kapal Pesiar Berlogo Kemhan Ternyata Milik Haji Isam
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JAKARTA- Pemerintah menegaskan, kapal pesiar berlogo Kementerian Pertahanan (Kemhan) merupakan milik swasta yang dipakai untuk kepentingan negara. Kapal tersebut sebelumnya viral di media sosial.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan RI Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan, kapal swasta tersebut dikerahkan untuk mendukung operasi dan logistik program strategis nasional, khususnya percepatan ketahanan pangan di berbagai wilayah Indonesia.

"Kapal digunakan untuk mendukung kegiatan dan mobilisasi kebutuhan program ketahanan pangan yang dilaksanakan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Wanam, Papua Selatan, serta wilayah Kalimantan dan Sumatera," kata Rico, Sabtu, (15/8/2026).

Rico menegaskan, kepemilikan aset tetap berada di tangan pihak swasta. Namun, pemanfaatannya diarahkan penuh untuk menyokong kerja besar negara dalam mewujudkan swasembada pangan.

Kapal J7 Explorer dibangun di Batam dan selesai pada 2022. Kapal berbobot 8.076 GT ini dilengkapi 25 kabin yang sanggup menampung sekitar 50 tamu, fasilitas helipad, serta akomodasi kru dalam jumlah besar.

Kapal ini milik pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Samsudin Arsyad atau Haji Isam. Kapal ini menjadi "kapal induk" atau pangkalan bergerak (floating base camp) untuk mendukung proyek pencetakan sawah skala besar di Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

 

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