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Apel Kebangsaan, TNI-Polri Ajak Ribuan Warga Jaga dan Rawat Jabar

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |20:08 WIB
Apel Kebangsaan, TNI-Polri Ajak Ribuan Warga Jaga dan Rawat Jabar
TNI-Polri Ajak Ribuan Warga Jaga dan Rawat Jabar
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​CIBINONG – Ribuan masyarakat bersama Pemkab Bogor, Polres Bogor dan Kodim 0621/Kabupaten Bogor, Lanud Atang Sendjaja, menggelar Apel Kebangsaan 2026 di Lapangan VVIP Stadion Gelora Pakansari, Cibinong, Jumat (14/8/2026).

Rangkaian acara ditandai dengan pembacaan naskah Pernyataan Kebangsaan oleh pimpinan TNI, Polri, dan Pemkab Bogor, serta pembubuhan tanda tangan bersama di papan baliho "Deklarasi Kebangsaan Jaga Rawat Jawa Barat".

Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto,  menegaskan bahwa komitmen kebangsaan dan deklarasi yang ditandatangani bersama ini bukan sekadar seremoni di atas kertas.

“Melainkan janji moral serta pijakan nyata untuk membentengi Kabupaten Bogor dari ancaman disinformasi, provokasi, dan pemahaman radikalisme,”ujar Wikha.

Menurut Wikha, keamanan dan ketertiban umum bukanlah tanggung jawab aparat TNI-Polri semata, melainkan butuh partisipasi aktif seluruh komponen daerah agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah.

Pihaknya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus memegang teguh 5 poin deklarasi kebangsaan dan menggelorakan semangat "Jaga Rawat Jawa Barat! Jaga Kabupaten Bogor! Untuk Indonesia.

 

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Topik Artikel :
Pemerintah polri tni
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