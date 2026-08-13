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Prabowo Puji Kapolri: Capai Puncak Tertinggi Polri karena Prestasi!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |12:29 WIB
Prabowo Puji Kapolri: Capai Puncak Tertinggi Polri karena Prestasi!
Prabowo Puji Kapolri: Capai Puncak Tertinggi Polri karena Prestasi!
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang telah mencapai puncak kariernya di Kepolisian atas prestasi dan pengabdian kepada masyarakat.

Dikatakan Prabowo, Jenderal Sigit telah mengerahkan anggotanya untuk bahu membahu membangun jembatan untuk rakyat.

"Saya juga yakin Jenderal Polisi Listyo mencapai puncak tertinggi di kepolisian, itu pantas karena prestasi, pengabdian, dan kemampuannya. Hari ini bagi saya, hari ini saya gunakan kesempatan ini sekali lagi menyampaikan rasa bangga saya," kata Prabowo saat peresmian secara virtual, Kamis (13/8/2026).

Secara pribadi dan Presiden Indonesia, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Kapolri. Menurutnya, pemerintah bersama jajaran kepolisian telah bahu membahu menjalankan tugas untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Prabowo juga menyoroti kerja kepolisian yang dilakukan hingga ke wilayah terpencil dan desa. Prabowo menilai, Polri telah bekerja siang dan malam dalam berbagai kondisi yang tidak mudah.

"Saudara telah menangkap apa arti menjadi pemimpin. Saudara telah menangkap bagaimana bahagianya kalau kita bisa berbuat yang berarti untuk rakyat kita. Apalagi rakyat kita yang paling terpencil, apalagi rakyat kita di desa," ujarnya.

 

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