Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Serangan Houthi Tewaskan ABK WNI, DPR RI Desak Pemerintah Segera Terbitkan Travel Warning

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |00:10 WIB
Serangan Houthi Tewaskan ABK WNI, DPR RI Desak Pemerintah Segera Terbitkan Travel Warning
ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Iman Sukri, mendesak pemerintah segera menerbitkan travel warning atau peringatan perjalanan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang akan bepergian ke wilayah konflik. Desakan ini disampaikan Iman menyusul kematian seorang ABK WNI akibat serangan kelompok Houthi terhadap kapal kargo MV Tihamah di kawasan Bab el-Mandeb, Yaman, pada Selasa (11/8/2026).

"Kami berduka cita atas meninggalnya satu WNI akibat serangan terhadap kapal MV Tihamah di Yaman. Kami meminta pemerintah segera mengeluarkan travel warning ke Yaman dan wilayah konflik lain di Timur Tengah bagi WNI mengingat situasi keamanan di wilayah tersebut semakin berisiko," kata Iman dalam keterangannya, Rabu (12/8/2026).

Iman menilai, eskalasi konflik di wilayah perairan Timur Tengah yang kian membahayakan nyawa pelaut sipil harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, keselamatan warga negara harus menjadi prioritas mutlak negara.

“Serangan terhadap kapal sipil menunjukkan risiko nyata bagi WNI, baik yang bekerja sebagai awak kapal maupun yang melakukan perjalanan ke kawasan tersebut,” ujarnya.

Legislator dari Fraksi PKB DPR RI ini menjelaskan bahwa penerbitan travel warning bukan sekadar instrumen larangan, melainkan bentuk perlindungan preventif dari negara agar masyarakat terhindar dari potensi ancaman serangan bersenjata di wilayah konflik.

“Apalagi saat ini situasi di Selat Hormuz maupun perairan di wilayah Timur Tengah kian memanas seiring konflik AS-Israel yang tak kunjung berakhir,” katanya.

Ia juga menuntut Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bergerak cepat memberikan atensi penuh terhadap korban selamat maupun proses pemulangan jenazah WNI yang tewas di Yaman ke Tanah Air. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan hak-hak WNI yang menjadi korban terpenuhi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/18/3236448//houthi_gempur_marib_dengan_rudal_dan_drone-HqoI_large.jpg
Houthi Gempur Marib dengan Rudal dan Drone, Permukiman Warga Jadi Sasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/18/3235736//llustrasi-y5YJ_large.jpg
Seorang Pelaut WNI Tewas dalam Serangan Houthi di Selat Bab al-Mandeb
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/18/3235568//houthi-SP3y_large.jpg
3 WNI Jadi Korban Serangan Houthi di Pelabuhan Bab Al-Mandab Yaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/18/3235147//ilustrasi-T5Vh_large.jpg
Abaikan Pakta Pertahanan, Houthi Serang Kilang Minyak Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/07/18/3234777//ilustrasi-Qsp3_large.jpg
Houthi Serang Pasukan Yaman yang Didukung Saudi, Tewaskan 58 Tentara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/06/18/3234643//ilustrasi-2OjT_large.jpg
Kapal Kargo India Tenggelam di Laut Merah, Diduga Dihantam Drone Houthi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement