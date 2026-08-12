Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

3 WNI Jadi Korban Serangan Houthi di Pelabuhan Bab Al-Mandab Yaman

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |08:14 WIB
3 WNI Jadi Korban Serangan Houthi di Pelabuhan Bab Al-Mandab Yaman
Tentara Houthi (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui KBRI Muscat terus memantau perkembangan insiden serangan drone oleh kelompok Houthi terhadap kapal MV Tihamah di wilayah Yaman, pada Selasa, 11 Agustus 2026. Kapal tersebut membawa 11 anak buah kapal (ABK), terdiri atas delapan Warga Negara (WN) Pakistan dan tiga Warga Negara Indonesia (WNI).

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, mengatakan berdasarkan komunikasi KBRI Muscat dengan ABK WNI yang selamat, insiden terjadi saat kapal sedang sandar di Pelabuhan Bab Al Mandab, Murad, Yaman.

"Dari tiga ABK WNI, satu ABK mengalami luka ringan akibat serpihan dan tidak memerlukan perawatan di rumah sakit, sementara satu ABK lainnya mengalami luka dan telah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Satu ABK WNI lainnya diberitakan oleh sejumlah media internasional meninggal dunia dalam insiden tersebut. Namun, informasi tersebut masih dalam proses verifikasi," kata Heni, Rabu (12/8/2026).

Heni memastikan KBRI Muscat tengah berkomunikasi dengan otoritas terkait untuk memperoleh konfirmasi resmi mengenai kondisi dan keberadaan ABK WNI yang bersangkutan.

Kemlu bersama KBRI Muscat, kata Heni, akan terus berkoordinasi dengan otoritas setempat dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memperoleh perkembangan lebih lanjut terkait insiden tersebut dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan pelindungan bagi ketiga ABK WNI.

"Termasuk mengupayakan penanganan dan pertolongan yang diperlukan serta mempersiapkan fasilitasi kepulangan para WNI ke Tanah Air setelah kondisi dan situasi memungkinkan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Houthi Kemlu RI wni Yaman
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/18/3071121/ilustrasi_serangan_udara-VN8a_large.jpeg
AS dan Inggris Dilaporkan Lakukan Serangan Udara di Yaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/18/3027711/lagi-houthi-serang-4-kapal-di-laut-merah-dan-mediterania-QSKCRgR22B.jpg
Lagi, Houthi Serang 4 Kapal di Laut Merah dan Mediterania
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/18/3025319/lancarkan-4-serangan-udara-houthi-sebut-jet-as-dan-inggris-targetkan-provinsi-al-hudaydah-barat-di-yaman-lqKKv55haY.jpg
Lancarkan 4 Serangan Udara, Houthi Sebut Jet AS dan Inggris Targetkan Provinsi Al Hudaydah Barat di Yaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/18/3019316/diduga-dihantam-rudal-houthi-2-kapal-kargo-terbakar-di-lepas-pantai-aden-H7ci3W5IL1.jpg
Diduga Dihantam Rudal Houthi, 2 Kapal Kargo Terbakar di Lepas Pantai Aden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/18/3016339/houthi-lancarkan-6-operasi-di-laut-merah-serang-kapal-perang-dan-induk-as-e9ATLBZSut.JPG
Houthi Lancarkan 6 Operasi di Laut Merah, Serang Kapal Perang dan Induk AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/18/2963855/targetkan-pelayaran-komersial-houthi-klaim-serang-kapal-dagang-as-di-laut-merah-1HlGIcwqO5.jpg
Targetkan Pelayaran Komersial, Houthi Klaim Serang Kapal Dagang AS di Laut Merah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement