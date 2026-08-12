3 WNI Jadi Korban Serangan Houthi di Pelabuhan Bab Al-Mandab Yaman

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui KBRI Muscat terus memantau perkembangan insiden serangan drone oleh kelompok Houthi terhadap kapal MV Tihamah di wilayah Yaman, pada Selasa, 11 Agustus 2026. Kapal tersebut membawa 11 anak buah kapal (ABK), terdiri atas delapan Warga Negara (WN) Pakistan dan tiga Warga Negara Indonesia (WNI).

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, mengatakan berdasarkan komunikasi KBRI Muscat dengan ABK WNI yang selamat, insiden terjadi saat kapal sedang sandar di Pelabuhan Bab Al Mandab, Murad, Yaman.

"Dari tiga ABK WNI, satu ABK mengalami luka ringan akibat serpihan dan tidak memerlukan perawatan di rumah sakit, sementara satu ABK lainnya mengalami luka dan telah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Satu ABK WNI lainnya diberitakan oleh sejumlah media internasional meninggal dunia dalam insiden tersebut. Namun, informasi tersebut masih dalam proses verifikasi," kata Heni, Rabu (12/8/2026).

Heni memastikan KBRI Muscat tengah berkomunikasi dengan otoritas terkait untuk memperoleh konfirmasi resmi mengenai kondisi dan keberadaan ABK WNI yang bersangkutan.

Kemlu bersama KBRI Muscat, kata Heni, akan terus berkoordinasi dengan otoritas setempat dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memperoleh perkembangan lebih lanjut terkait insiden tersebut dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan pelindungan bagi ketiga ABK WNI.

"Termasuk mengupayakan penanganan dan pertolongan yang diperlukan serta mempersiapkan fasilitasi kepulangan para WNI ke Tanah Air setelah kondisi dan situasi memungkinkan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.