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Peristiwa 12 Agustus: Tragedi Japan Airlines Tewaskan 520 Orang hingga Fosil T-Rex Ditemukan

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 12 Agustus: Tragedi Japan Airlines Tewaskan 520 Orang hingga Fosil T-Rex Ditemukan
Tragedi pesawat (foto: Freepik)
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JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting tercatat terjadi pada 12 Agustus di berbagai belahan dunia. Mulai dari tragedi jatuhnya pesawat Japan Airlines yang menewaskan ratusan orang, penemuan fosil Tyrannosaurus rex, hingga ditemukannya satelit Mars.

Berikut sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada 12 Agustus:

1985 - Tragedi Japan Airlines Penerbangan 123

Pada 12 Agustus 1985, Japan Airlines Penerbangan 123 yang menggunakan pesawat Boeing 747-146SR dengan nomor registrasi JA8119 jatuh di Gunung Takamagahara, Prefektur Gunma, Jepang.

Pesawat tersebut jatuh sekitar 100 kilometer dari Tokyo. Lokasi kecelakaan berada di kawasan pegunungan dekat Gunung Osutaka.

Kecelakaan tersebut menjadi salah satu tragedi paling mematikan dalam sejarah penerbangan. Dari 524 orang yang berada di dalam pesawat, 520 orang meninggal dunia, terdiri dari 15 awak pesawat dan 505 penumpang. Hanya empat penumpang yang selamat.

1990 - Fosil T-Rex Ditemukan

Pada 1990, fosil Tyrannosaurus rex ditemukan di Dakota Selatan, Amerika Serikat. Fosil tersebut kemudian diberi nama “Sue”, diambil dari nama penemunya, Sue Hendrickson.

Fosil Sue menjadi salah satu kerangka T-Rex paling lengkap dan terkenal yang pernah ditemukan. Usianya diperkirakan mencapai sekitar 65 hingga 67 juta tahun.

 

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