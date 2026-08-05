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Peristiwa 5 Agustus: Agresi Militer Belanda I Berakhir hingga Tragedi Bom JW Marriott

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 5 Agustus: Agresi Militer Belanda I Berakhir hingga Tragedi Bom JW Marriott
Bom Hotel JW Marriott (foto: dok Wikipedia)
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JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 5 Agustus, baik di Indonesia maupun dunia. Mulai dari berakhirnya Agresi Militer Belanda I, peresmian Hotel Indonesia oleh Presiden Soekarno, tragedi Bom JW Marriott, hingga gempa berkekuatan Magnitudo 7,0 yang mengguncang Lombok.

Berikut rangkuman peristiwa yang terjadi pada 5 Agustus:

1. 1947: Agresi Militer Belanda I Berakhir

Agresi Militer Belanda I atau Operatie Product merupakan operasi militer Belanda yang berlangsung di Pulau Jawa dan Sumatra sejak 21 Juli hingga 5 Agustus 1947.

Operasi yang diprakarsai Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook itu dilakukan setelah Belanda menyatakan hasil Perundingan Linggarjati tidak lagi berlaku. Dari sudut pandang Indonesia, aksi tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan Perundingan Linggarjati.

2. 1962: Presiden Soekarno Resmikan Hotel Indonesia

Pada 5 Agustus 1962, Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, meresmikan Hotel Indonesia di Jakarta sebagai hotel bintang lima pertama di Tanah Air.

Hotel yang dibangun untuk menyambut Asian Games IV 1962 itu dirancang oleh arsitek asal Amerika Serikat, Abel Sorensen, bersama istrinya, Wendy. Pada 1993, bangunan Hotel Indonesia ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

 

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