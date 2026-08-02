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Peristiwa 2 Agustus: Perang Teluk Persia Pecah hingga Hitler Jadi Fuhrer

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |06:02 WIB
Peristiwa 2 Agustus: Perang Teluk Persia Pecah hingga Hitler Jadi Fuhrer
Adolf Hitler (Foto: Wikipedia/Okezone)
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JAKARTA - Tanggal 2 Agustus menjadi salah satu hari yang mencatat berbagai peristiwa penting dalam sejarah dunia. Beberapa di antaranya adalah Adolf Hitler yang resmi menjadi kepala negara Jerman pada 1934 hingga invasi Irak ke Kuwait yang memicu pecahnya Perang Teluk Persia pada 1990.

Dirangkum dari berbagai sumber seperti wikipedia, berikut sejumlah peristiwa bersejarah yang terjadi pada 2 Agustus:

- Adolf Hitler Resmi Menjadi Kepala Negara Jerman

Adolf Hitler, pemimpin Partai Nazi, resmi menjadi kepala negara Jerman dengan gelar Führer pada 2 Agustus 1934. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kanselir Jerman sejak 1933. 

Hitler kemudian memimpin Jerman Nazi sebagai diktator hingga 1945 dan menjadi tokoh sentral dalam Perang Dunia II di Eropa serta Holocaust.

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