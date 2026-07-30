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Peristiwa 30 Juli: Jambore Pramuka Dunia Pertama Digelar di London

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |06:02 WIB
Peristiwa 30 Juli: Jambore Pramuka Dunia Pertama Digelar di London
Pramuka (Foto: Ilustrasi/Okezone)
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JAKARTA – Tanggal 30 Juli menyimpan berbagai catatan penting dalam sejarah dunia. Sejumlah peristiwa yang terjadi pada tanggal tersebut menjadi tonggak bersejarah bukan hanya soal politik, olahraga, hingga konflik internasional. 

Momen-momen itu di antaranya penyelenggaraan Jambore Pramuka Dunia pertama, kelahiran tokoh PKI DN Aidit, final perdana Piala Dunia FIFA, keberhasilan Inggris menjuarai Piala Dunia 1966, hingga serangan Israel ke Lebanon.

Berikut sejumlah peristiwa yang terjadi pada 30 Juli dirangkum dari berbagai sumber, salah satunya wikipedia:

1. Jambore Pramuka Dunia Pertama Digelar di London

Jambore Pramuka dunia pertama berlangsung pada 30 Juli hingga 8 Agustus 1920 di Olympia, London, Inggris. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 8.000 anggota Pandu dari 34 negara.

      
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