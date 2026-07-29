Viral! Mama Muda Menangis Histeris Babak Belur Dipukuli Suami

ASAHAN - Seorang istri berinisial SR (23) menangis histeris dianiaya suaminya hingga luka di bagian wajah dan kepala di Sei Kamah, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Peristiwa ini viral di media sosial.

Kanit PPA Polres Asahan Ipda Arianto Suhardhiman mengatakan, tersangka merupakan suami korban. Hasil pemeriksaan medis menemukan sejumlah luka pada tubuh korban.

“Tersangka merupakan suami korban. Dia dipukuli suaminya dan dari hasil visum terdapat luka di pipi dan botak di kepala yang sempat viral,” ujarnya, Selasa (28/7/2026).

Dalam video yang beredar, korban terlihat menangis kesakitan saat mengadukan tindakan suaminya kepada keluarga dan warga sekitar. Kondisi wajah korban tampak mengalami luka setelah peristiwa tersebut.

Setelah kejadian, keluarga dan warga membawa SR ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Korban kemudian melaporkan tindakan suaminya ke kantor polisi.

Unit PPA Satreskrim Polres Asahan langsung menindaklanjuti laporan tersebut. Petugas menangkap RF dan membawanya ke Mapolres Asahan untuk menjalani pemeriksaan.

Suami korban berinisial RF (34) kini telah diamankan polisi. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Asahan juga menetapkannya sebagai tersangka KDRT.