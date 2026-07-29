Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral! Mama Muda Menangis Histeris Babak Belur Dipukuli Suami

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |02:00 WIB
Viral! Mama Muda Menangis Histeris Babak Belur Dipukuli Suami
Mama Muda Menangis Histeris Babak Belur Dipukuli Suami
A
A
A

ASAHAN - Seorang istri berinisial SR (23) menangis histeris dianiaya suaminya hingga luka di bagian wajah dan kepala di Sei Kamah, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Peristiwa ini viral di media sosial.

Kanit PPA Polres Asahan Ipda Arianto Suhardhiman mengatakan, tersangka merupakan suami korban. Hasil pemeriksaan medis menemukan sejumlah luka pada tubuh korban.

“Tersangka merupakan suami korban. Dia dipukuli suaminya dan dari hasil visum terdapat luka di pipi dan botak di kepala yang sempat viral,” ujarnya, Selasa (28/7/2026).

Dalam video yang beredar, korban terlihat menangis kesakitan saat mengadukan tindakan suaminya kepada keluarga dan warga sekitar. Kondisi wajah korban tampak mengalami luka setelah peristiwa tersebut.

Setelah kejadian, keluarga dan warga membawa SR ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Korban kemudian melaporkan tindakan suaminya ke kantor polisi.

Unit PPA Satreskrim Polres Asahan langsung menindaklanjuti laporan tersebut. Petugas menangkap RF dan membawanya ke Mapolres Asahan untuk menjalani pemeriksaan.

Suami korban berinisial RF (34) kini telah diamankan polisi. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Asahan juga menetapkannya sebagai tersangka KDRT.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/612/3232827//model-bm5e_large.jpg
Kisah Model Paulina Porizkova Menikah di Usia 61 Tahun Setelah Bertemu Jodoh di Dating Apps
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/612/3232813//viral-lrVa_large.jpg
Kisah Kesya, Anak Korban Main Hakim Sendiri di Bali Kini Mulai Tersenyum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/298/3232789//minuman_ubi-pLQx_large.jpg
Makanan dan Minuman Olahan Ubi yang Makin Viral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/338/3232769//viral-mspl_large.jpg
Polisi Angkat Bicara soal Kepemilikan Alphard Viral di HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/612/3232692//viral_jamaah_salat_subuh_lakukan_olahraga_di_dalam_masjid-6qMS_large.jpg
Viral! Jamaah Lakukan Olahraga Ringan Usai Salat Subuh di Dalam Masjid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/18/3232631//seekor_beruang_tak_bisa_turun_setelah_memanjat_tiang_listrik-tYTC_large.jpg
Viral Beruang Nyangkut di Atas Tiang Listrik Picu Upaya Penyelamatan Dramatis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement