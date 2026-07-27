Anggota POM TNI Tewas Tertembak saat Kejar Bandar Narkoba, Salah Satu Pelaku Oknum Polisi!

ACEH - Anggota TNI yang berdinas di Polisi Militer Kodam (Pomdam) Iskandar Muda, Pratu Galuh Nugraha meninggal setelah terkena peluru rekoset (ricochet) saat membantu polisi menghentikan mobil pengedar narkoba.

Peristwa tragis itu terjadi di depan SPBU Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh, Sabtu (25/7) sore. Korban sempat dalam perawatan di rumah sakit.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengungkapkan kronologi kejadian tersebut. Saat itu, tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh menerima informasi masyarakat mengenai aktivitas pengangkutan narkotika.

Polisi melakukan operasi penangkapan terhadap empat terduga bandar narkoba yang berada di dalam sebuah mobil.

Dari operasi itu, satu orang yang diduga oknum anggota Brimob berhasil diamankan, sedangkan tiga terduga pelaku lainnya melarikan diri dan hingga kini masih dalam pengejaran petugas.

“Polda Aceh menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya Pratu Galuh dan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, serta menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak berwenang,” ujarnya dikutip, Senin (27/7/2026).