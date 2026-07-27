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6 Polisi yang Terjerat Kasus Narkoba Diserahkan ke Paminal Polda Metro Jaya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |13:24 WIB
6 Polisi yang Terjerat Kasus Narkoba Diserahkan ke Paminal Polda Metro Jaya
Polda Metro Jaya (foto: Okezone)
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JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menangkap Kasat Narkoba Polres Tangerang Selatan, AKP Pardiman dan 5 anggota polisi lainnya terkait kasus dugaan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kini, keenam anggota polisi tersebut diserahkan ke Paminal Polda Metro Jaya.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan, keenamnya telah diserahkan ke Paminal Polda Metro pada Sabtu 25 Juli 2026, pukul 22.30 WIB.

“Telah diserahkan kepada Subdit Paminal Polda Metro Jaya Polri terkait personel Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis etomidate,” kata Eko Hadi, Senin (27/7/2026).

Eko menegaskan, Polri tidak akan memberikan toleransi terhadap anggotanya yang terbukti terlibat penyalahgunaan narkotika.

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