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Peristiwa 27 Juli: Tragedi Kudatuli, Jejak Berdarah di Markas PDI

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |06:04 WIB
Peristiwa 27 Juli: Tragedi Kudatuli, Jejak Berdarah di Markas PDI
Teatrikal peristiwa Kudatuli (Foto: Felldy Utama/Okezone)
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JAKARTA - Berbagai peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada tanggal 27 Juli, baik di Indonesia maupun dunia. Salah satunya adalah peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli, ketika kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) diserbu hingga memicu kerusuhan di Jakarta.

Berikut sejumlah peristiwa yang terjadi pada 27 Juli dirangkum dari berbagai sumber, salah satunya wikipedia:

1. Kudatuli, Penyerbuan Kantor DPP PDI

Peristiwa 27 Juli 1996 dikenal sebagai Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) atau Peristiwa Sabtu Kelabu.

Saat itu, kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat, yang dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri diambil alih secara paksa. Penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi, Ketua Umum PDI hasil Kongres Medan, dengan dukungan aparat kepolisian dan TNI.

      
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