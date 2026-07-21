Peristiwa 21 Juli: Agresi Militer I, Belanda Lancarkan Serangan Besar-besaran di Indonesia

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dalam sejarah, baik di Indonesia maupun dunia terjadi pada tanggal 21 Juli setiap tahunnya. Beberapa di antaranya adalah dimulainya Agresi Militer I Belanda, pembagian wilayah Vietnam menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, hingga kelahiran sejumlah tokoh ternama seperti Dorce Gamalama.

Berikut rangkuman sejumlah peristiwa yang terjadi pada 21 Juli, dikutip dari wikipedia:

- Dimulainya Agresi Militer I Belanda

Agresi Militer I Belanda merupakan operasi militer yang dilancarkan Belanda di wilayah Jawa dan Sumatera pada 21 Juli hingga 5 Agustus 1947.

Operasi tersebut menjadi tanda bahwa hasil Perundingan Linggarjati yang sebelumnya disepakati pada 25 Maret 1947 tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Belanda mulai melakukan serangan bersenjata ke sejumlah wilayah Indonesia.

Tujuan utama agresi ini adalah menguasai kembali wilayah-wilayah strategis, terutama daerah perkebunan serta sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Belanda menyebut operasi tersebut sebagai aksi polisionil dan mengklaimnya sebagai urusan internal untuk mengurangi perhatian dunia internasional.

Dalam operasi tersebut, Belanda mengerahkan lebih dari 100.000 pasukan dengan dukungan berbagai alat utama sistem senjata (alutsista). Indonesia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan dalam Perundingan Linggarjati.