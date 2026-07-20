Hotman Paris Juga Minta Maaf ke Presiden hingga Kapolri

Hotman Paris Juga Minta Maaf ke Presiden hingga Kapolri/Okezone

JAKARTA - Pengacara Hotman Paris Hutapea kembali meminta maaf atas pernyataannya ketika melakukan konferensi pers di Kejagung usai mendampingi pemeriksaan tersangka kasus korupsi eks Jampidsus Febrie Adriansyah, pada Jumat, 17 Juli 2026.

Hotman meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri.

“Dengan ini Hotman menyatakan permohonan maaf kalau ada ucapan atau tindakan saya yang kurang berkenan pada waktu konferensi pers, pada waktu setelah selesai pemeriksaan tersangka mantan Jampidsus di Kejaksaan Agung pada tanggal 17 Juli 2026,” kata Hotman dikutip dari @hotmanparisofficial, Senin (20/7/2026).

Dalam kesempatan ini, Hotman mengakui jika pendapatnya yang membawa Presiden Prabowo murni demi kepentingan membela kliennya, tidak ada motivasi lain maupun kepentingan politik apapun.

“Apapun yang saya ucapkan murni hanya dari aspek kepengacaraan, tidak ada motivasi atau keterlibatan politik apapun. Ya, murni hanya speech sebagai pengacara yang tugasnya adalah berusaha melindungi kliennya secara hukum,” ujar Hotman.

“Sekali lagi Bapak Presiden RI, Bapak Jaksa Agung, Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Metro Jaya, sekali lagi Hotman minta maaf. Sekian dan terima kasih,” sambung Hotman.