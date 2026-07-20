Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hotman Paris Juga Minta Maaf ke Presiden hingga Kapolri 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |18:27 WIB
Hotman Paris Juga Minta Maaf ke Presiden hingga Kapolri 
Hotman Paris Juga Minta Maaf ke Presiden hingga Kapolri/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Pengacara Hotman Paris Hutapea kembali meminta maaf atas pernyataannya ketika melakukan konferensi pers di Kejagung usai mendampingi pemeriksaan tersangka kasus korupsi eks Jampidsus Febrie Adriansyah, pada Jumat, 17 Juli 2026. 

Hotman meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri. 

“Dengan ini Hotman menyatakan permohonan maaf kalau ada ucapan atau tindakan saya yang kurang berkenan pada waktu konferensi pers, pada waktu setelah selesai pemeriksaan tersangka mantan Jampidsus di Kejaksaan Agung pada tanggal 17 Juli 2026,” kata Hotman dikutip dari @hotmanparisofficial, Senin (20/7/2026).

Dalam kesempatan ini, Hotman mengakui jika pendapatnya yang membawa Presiden Prabowo murni demi kepentingan membela kliennya, tidak ada motivasi lain maupun kepentingan politik apapun.

“Apapun yang saya ucapkan murni hanya dari aspek kepengacaraan, tidak ada motivasi atau keterlibatan politik apapun. Ya, murni hanya speech sebagai pengacara yang tugasnya adalah berusaha melindungi kliennya secara hukum,” ujar Hotman.

“Sekali lagi Bapak Presiden RI, Bapak Jaksa Agung, Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Metro Jaya, sekali lagi Hotman minta maaf. Sekian dan terima kasih,” sambung Hotman.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/337/3231214//polri-gMle_large.jpg
Kapolri Nobar Final Piala Dunia di Lapangan Bhayangkara, Pererat Kebersamaan dengan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231207//presiden_prabowo-OERf_large.jpeg
Pangkas 250 Anak Perusahaan, Prabowo: Efisiensi BUMN Hemat Anggaran Rp50 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/337/3231204//prabowo-Xjy5_large.jpg
Prabowo: Untuk Apa Merdeka Kalau Tidak Memberi Makan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231201//presiden_prabowo-AqDH_large.png
Prabowo Geram Minyak Goreng Sempat Langka: Indonesia Penghasil Sawit Terbesar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/337/3231200//prabowo-vqQE_large.jpg
Prabowo Sebut Sering Mendapat Kritik soal MBG Dianggap Pemborosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231187//presiden_prabowo-3fYV_large.jpg
Prabowo Ungkap Ada Masalah Ekonomi di Luar Prediksi Pemerintah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement