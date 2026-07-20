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Prabowo: Untuk Apa Merdeka Kalau Tidak Memberi Makan!

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |16:49 WIB
Prabowo: Untuk Apa Merdeka Kalau Tidak Memberi Makan!
Prabowo: Untuk Apa Merdeka Kalau Tidak Memberi Makan!
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa, ibu hamil, dan lanjut usia (lansia). Kemampuan sebuah negara memenuhi kebutuhan pangan rakyat merupakan ukuran paling mendasar dari sebuah bangsa yang merdeka.

Demikian disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Kemerdekaan suatu bangsa tidak hanya diukur dari kedaulatan wilayah, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin kebutuhan dasar masyarakat, terutama pangan.

"Setiap negara, setiap perekonomian, itu pasti diukur dan kita punya ukuran kita bertanya, apakah bangsa itu bisa memberi makan untuk rakyatnya? Itu yang paling mendasar, untuk apa kita merdeka, untuk apa kita punya NKRI kalau kita tidak bisa memberi paling dasar dari sebuah peradaban, yang paling dasar adalah makan, pangan," ujar Prabowo.

 Oleh karena itu, dia merasa heran, ada orang pintar yang berbicara program memberi makan lebih baik dialihkan ke hal lain. Padahal, kata Prabowo, urusan perut tidak bisa ditunda.

"Kalau ada orang-orang pintar mengatakan bahwa, ada yang lebih penting dari perut yang lapar, ya saya persilahkan saudara-saudara, yang saya tahu dari sejarah ribuan tahun peradaban manusia, tidak ada masyarakat yang bertahan tanpa pangan, punah, peradaban punah kalau tidak ada makan," kata dia.

 

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