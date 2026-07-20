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Jelang Sidang Kabinet, Menteri-Wamen Prabowo Mulai Berdatangan ke Istana

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |14:45 WIB
Jelang Sidang Kabinet, Menteri-Wamen Prabowo Mulai Berdatangan ke Istana
Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA - Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih mulai berdatangan ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026) sore, menjelang pelaksanaan Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Pantauan Okezone, para menteri dan wakil menteri tiba secara bertahap di Kompleks Istana Kepresidenan, di antaranya Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding, Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri, serta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamhari Chaniago, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Wakil Menteri Pertahanan Lodewijk Freidrich Paulus, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi, hingga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

"Undangannya sidang paripurna ya. Kemungkinan arahan Presiden untuk percepatan program-program pembangunan dan program unggulan Presiden," ungkap Hasan sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna.

Sidang Kabinet Paripurna kali ini akan menjadi forum evaluasi sekaligus koordinasi lintas kementerian dalam mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.

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