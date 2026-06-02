Dadan Dicopot, Prabowo Tunjuk Nanik S. Deyang Jadi Kepala BGN

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) usai mencopot Dadan Hindayana. Pergantian pimpinan BGN disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

"Presiden memutuskan untuk mengangkat Nanik S. Deyang sebagai kepala Badan Gizi Nasional yang baru," ujarnya.

Presiden juga melakukan pergantian pada jajaran Wakil Kepala BGN. Dua Wakil Kepala BGN, yakni Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, turut dicopot dari jabatannya.

"Kemudian Agustina Arumsari diangkat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru," imbuhnya.

Prasetyo menjelaskan, keputusan Presiden tersebut merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lembaga yang memiliki peran penting dalam mendukung program peningkatan kualitas gizi masyarakat. “Kita ketahui bersama bahwa Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis di dalam mendukung agenda pemerintah di bidang peningkatan kualitas gizi masyarakat,” ujarnya.