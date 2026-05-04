Menteri LH Bakal Adopsi Konsep Green Policing Polda Riau

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Mohammad Jumhur Hidayat, melakukan kunjungan kerja perdana ke Polda Riau. Ia menyaksikan pemaparan konsep Green Policing dan Waste to Energy, serta penjelasan komprehensif mengenai penegakan hukum lingkungan dan inovasi kelembagaan yang tengah dikembangkan Polda Riau.

Ia pun berencana mengadopsi pendekatan Green Policing yang selama ini dijalankan Polda Riau, karena apa yang dipaparkan dinilainya telah melampaui ekspektasi.

“Saya mendengarkan seluruh paparan, dan saya merasa tidak ada lagi yang perlu saya pidatokan di sini. Syarat jadi menteri itu cukup cerdas, dan saya merasa apa yang terjadi hari ini akan saya adopsi,” ujar Jumhur, Senin (4/5/2026).

Konsep Green Policing yang dikembangkan Polda Riau menurutnya merupakan model yang sangat baik dan layak direplikasi secara nasional. Ia pun mendorong agar konsep tersebut dapat diimplementasikan secara nyata di berbagai daerah di Indonesia.

“Ini sangat bagus. Kalau Green Policing ini terjadi di mana-mana, di setiap institusi, saya rasa tidak perlu lagi Kementerian Lingkungan Hidup. Ini luar biasa,” kata dia.

“Saya akan memastikan bersama teman-teman di kementerian, bagaimana apa yang dikerjakan hari ini bisa benar-benar terjadi di seluruh daerah,” sambungnya.

Ia juga menilai kehadiran pemerintah pusat melalui kunjungan ini merupakan bentuk penghormatan kepada masyarakat Riau, sekaligus upaya memperkuat perhatian terhadap isu lingkungan di daerah.