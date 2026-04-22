Blak-blakan, Menlu Ungkap Alasan Jarang Hadir Rapat di Komisi I DPR

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengungkapkan alasan mengapa jarang menghadiri rapat di Komisi I DPR RI. Ia mengaku ketidakhadirannya dalam rapat di DPR lantaran jadwal yang tidak pas.

Namun, Sugiono memastikan selalu mengomunikasikan hal tersebut kepada legislator di Komisi I.

“Saya kebetulan pas jadwalnya nggak ada di situ dan itu juga sudah saya komunikasikan,” kata Menlu saat konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026).

Lebih lanjut, Menlu menegaskan kembali bahwa dirinya telah melakukan komunikasi tiap kali berhalangan hadir di rapat kerja Komisi I DPR.

“Saya sudah komunikasikan,” tegasnya.