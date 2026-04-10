Eks Menlu Iran Kamal Kharrazi Meninggal Usai Serangan Udara AS-Israel

TEHERAN - Kabar duka datang dari Iran. Mantan Menteri Luar Negeri Iran sekaligus Kepala Dewan Hubungan Luar Negeri Iran, Kamal Kharrazi, dilaporkan meninggal dunia akibat luka-luka serius yang dideritanya setelah menjadi korban serangan udara yang dikaitkan dengan Amerika Serikat dan Israel.

Dilansir dari Aljazeera, Jumat (10/4/2026). Laporan tersebut disampaikan oleh kantor berita resmi Iran, Islamic Republic News Agency, yang menyebutkan bahwa Kharrazi mengembuskan napas terakhirnya setelah menjalani perawatan intensif akibat luka parah.

Sebelumnya, pada pekan lalu, Kharrazi dilaporkan menjadi target dalam sebuah upaya pembunuhan yang terjadi di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan. Serangan tersebut tidak hanya melukai dirinya secara serius, tetapi juga menewaskan sang istri di lokasi kejadian.

Pihak berwenang Iran mengecam keras serangan tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan agresi yang melanggar hukum internasional. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Amerika Serikat maupun Israel terkait tudingan tersebut.